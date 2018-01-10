14:28 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Нобоа может сменить "Зенит" на "Антальяспор"

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Кристиан НОБОА.Кристиан Нобоа: "Не считаю свой переход в "Зенит" ошибкой"

 

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа может продолжить карьеру в "Антальяспоре", утверждает fanatik.com.tr.

Отмечается, что турецкий клуб намерен осуществить трансфер 32-летнего эквадорца в ближайшее время. Ранее Нобоа в интервью "СЭ" заявил, что не считает свой переход в "Зенит" ошибкой.

В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Нобоа провел восемь матчей и отдал четыре результативные передачи. Хавбек перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Ростова".

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КОММЕНТАРИИ (2)
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MEFISTO-KAZAN

жена его хочет где теплее.

15:12

ЗЗ+

Игрок такого уровня и в какой-то Антальяспор?

14:43