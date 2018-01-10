СМИ: Нобоа может сменить "Зенит" на "Антальяспор"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа может продолжить карьеру в "Антальяспоре", утверждает fanatik.com.tr.

Отмечается, что турецкий клуб намерен осуществить трансфер 32-летнего эквадорца в ближайшее время. Ранее Нобоа в интервью "СЭ" заявил, что не считает свой переход в "Зенит" ошибкой.

В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Нобоа провел восемь матчей и отдал четыре результативные передачи. Хавбек перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Ростова".