СМИ: Нобоа может сменить "Зенит" на "Антальяспор"

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа может продолжить карьеру в "Антальяспоре", утверждает fanatik.com.tr.
Отмечается, что турецкий клуб намерен осуществить трансфер 32-летнего эквадорца в ближайшее время. Ранее Нобоа в интервью "СЭ" заявил, что не считает свой переход в "Зенит" ошибкой.
В текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах Нобоа провел восемь матчей и отдал четыре результативные передачи. Хавбек перешел в "Зенит" летом прошлого года из "Ростова".
MEFISTO-KAZAN
жена его хочет где теплее.
15:12
ЗЗ+
Игрок такого уровня и в какой-то Антальяспор?
14:43