СМИ: Нету договорился об условиях личного контракта с "Фенербахче"

Защитник "Зенита" Луиш Нету в скором времени станет игроком "Фенербахче", информирует Haberler. Отмечается, что турецкий клуб договорился с игроком об условиях личного контракта. Теперь осталось уладить вопрос по сумме трансфера. Контракт 29-летнего португальца с питерцами истекает летом 2019 года.

Нету выступает за "Зенит" с 2013 года. В прошедшем сезоне он провел 25 матчей в чемпионате России и отдал одну голевую передачу.

Ранее появилась информация, что Нету может продолжить карьеру в "Валенсии". Испанский клуб предлагал за игрока 5 миллионов евро и защитника Аймена Абденнура.