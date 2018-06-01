СМИ: Натхо не договорился с ЦСКА и стал свободным агентом

По информации израильского портала Sport 5, полузащитник Бибрас Натхо не смог договориться с ЦСКА о новом контракте и стал свободным агентом. Ожидается, что 30-летний футболист продолжит карьеру не в России.
Натхо получил предложения от клубов из Турции, но сам хочет играть в Испании. Отметим, что в России он играл почти восемь лет за "Рубин" и ЦСКА. В прошлом сезоне в составе армейцев он провел 44 матча, забил 5 голов и сделал 10 передач.
грюнвальд
"... и сделал 10 передач" В 44 играх?! Он что мяча совсем не касался в большинстве игр? Читайте, "профессионалы" что пишите, читайте...
20:01
Александр 7
Израиль заберёт на Родину !!!
19:54
Serenky25
Расскажите пожалуйста о 40 "свободных агентах" которых подписал Муса. На каких позициях будут играть? есть ли нападающие. А то Гончаренко очень просил.
19:53
Новоуепинни
в тему - беги, Лола, беги: Владелец лондонского «Челси» Роман Абрамович может продать клуб, сообщает The Times. По информации британского издания, российский предприниматель планирует выручить от сделки не менее €1,2 млрд, чтобы полностью окупить свои расходы на клуб. Абрамович отозвал заявление на продление инвестиционной визы Великобритании после получения израильского гражданства, которое позволяет ему находиться на территории Соединенного королевства до полугода. Ранее сообщалось, что Абрамович принял решение заморозить реконструкцию домашнего стадиона лондонского клуба «Стэмфорд Бридж».
19:51
Haiaxi
Невелика потеря.Последние матчи в ЦСКА он не играл, а доигрывал.
19:40
Millwall82
С коняшками будет ад в ЛЧ) вполне себе обновления 1-18 и 0-7.
19:39
Новоуепинни
Он еще и договаривался чтоле? Совсем у коней мозгов нет. Его выпинывать еще нескока лет назад надо было, а они ему еще че-то предлагали. Ужас. Еще брательника его верните который мяч-то пинать не умеет. Землячество, че. Наказание за такое будет уже в новом чемпе - мимо ЛЧ и мимо кассы. Поделом
19:37
faridzag
В Рубине будет, его "крестный отец" тренирует Рубин.
19:24