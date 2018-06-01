СМИ: Натхо не договорился с ЦСКА и стал свободным агентом

По информации израильского портала Sport 5, полузащитник Бибрас Натхо не смог договориться с ЦСКА о новом контракте и стал свободным агентом. Ожидается, что 30-летний футболист продолжит карьеру не в России.

Натхо получил предложения от клубов из Турции, но сам хочет играть в Испании. Отметим, что в России он играл почти восемь лет за "Рубин" и ЦСКА. В прошлом сезоне в составе армейцев он провел 44 матча, забил 5 голов и сделал 10 передач.​