СМИ: "Наполи" отпустит Максимовича в "Спартак" за 20 миллионов евро

"Наполи" готов отпустить защитника Николу Максимовича в "Спартак" не менее, чем за 20 миллионов евро, утверждает napolicalciolive.com со ссылкой на газету Il Mattino. Именно такую цифру озвучил президент неаполитанского клуба Аурелио Де Лаурентис.

Ранее спортивный директоритальянского клуба Кристиан Гинтоли сообщил, что на 26-летнего серба претендует целый ряд клубов, однако на данный момент вероятнее всего, что он переедет в "Спартак". Отмечалось, что представители Максимовича ведут переговоры для того, чтобы завершить переход в московский клуб в ближайшее время.

Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). В этом сезоне защитник принял участие в 4 матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу".

Отметим, что Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.

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