СМИ: Нападающий "Краснодара" Иван может покинуть клуб

Форвард "Краснодара" Андрей Иван, вероятно, покинет команду, сообщает румынское издание sport.ro.

По имеющейся информации, "Краснодар" снизил цену на футболиста до 1,5 млн евро и готов расстаться с игроком или отправить его в аренду. По данным Transfermarkt, российский клуб ранее заплатил за него три миллиона "Универсистате".

Ранее интерес к игроку проявляла "Стяуа", но его бывший клуб не захотел отдавать его сопернику по румынскому чемпионату. Сам футболист также был против такого перехода.

В прошедшем сезоне 21-летний румын выходил на поле в семи матчах чемпионата России.

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