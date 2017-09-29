Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:08 | Футбол — РФПЛ

СМИ: на стадионе "Санкт-Петербург" восстанавливают некоторые участки газона

3

Сегодня на стадионе "Санкт-Петербург" начались работы по восстановлению некоторых проблемных участков газона, сообщает "Фонтанка". Отмечается, что работы начаты сейчас в связи с 20-дневной паузой между домашними играми "Зенита".

Следующую домашнюю встречу клуб проведет 15 октября против "Арсенала". Ремонту подвергнуться зоны перед воротами, где проплешины заметны наиболее отчетливо. Напомним, что на арене уже перестилали газон почти сразу после первых матчей.

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/09/29/077/

3
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

БАКЛАН ЗИНИТОВСКИЙ

Казалось бы --- при чём тут бакланы????

15:28

Халзан

Бакланы там всю траву сожрали)))

15:27

waleriy

Обоссаный газон не выдерживает нагрузок или очередной отьем бабла.

15:20