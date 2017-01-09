СМИ: На достройку стадиона на Крестовском острове выделено 2 миллиарда рублей

Комитет по строительству Санкт-Петербурга 29 декабря заключил контракт с компанией "Метрострой" на достройку стадиона на Крестовском острове, сообщает "Фонтанка". Стоимость работ составит порядка 2 миллиардов рублей, а вся сумма уже была выплачена компании авансом.

Деньги выделены на обустройство зоны контроля доступа стадиона, а также приспособления арены к Кубку Конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Работы на стадионе должны завершиться к концу марта этого года. Новую смету в 2 миллиарда 22 декабря утвердил петербургский центр госэкспертизы. Отмечается, что общая смета строительства составляет 42 миллиарда рублей.