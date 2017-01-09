15:39 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: На достройку стадиона на Крестовском острове выделено 2 миллиарда рублей

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Комитет по строительству Санкт-Петербурга 29 декабря заключил контракт с компанией "Метрострой" на достройку стадиона на Крестовском острове, сообщает "Фонтанка". Стоимость работ составит порядка 2 миллиардов рублей, а вся сумма уже была выплачена компании авансом.

Деньги выделены на обустройство зоны контроля доступа стадиона, а также приспособления арены к Кубку Конфедераций-2017 и чемпионату мира-2018. Работы на стадионе должны завершиться к концу марта этого года. Новую смету в 2 миллиарда 22 декабря утвердил петербургский центр госэкспертизы. Отмечается, что общая смета строительства составляет 42 миллиарда рублей.

Напомним, что стадион начали строить в 2007 году. Его вместимость составляет 68 тысяч зрителей.

 
 

 

Дополнительная информация

http://www.fontanka.ru/2017/01/09/073/

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КОММЕНТАРИИ (2)
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King's Bounty IIII

проклятый стадион

15:53

andrew82

Шо, опять?!

15:47

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