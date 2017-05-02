СМИ: МВД возбудило дело в отношении фанатов ЦСКА после дерби со "Спартаком"

МВД открыло уголовное производство в отношении фанатов ЦСКА после матча 26-го тура чемпионата России против "Спартака" (1:2). Как утверждает Life, дело возбуждено по статье "Вандализм" – фанаты армейцев на своем секторе жгли файеры и баннеры, которые были отобраны ими у болельщиков красно-белых. По данным издания, после осмотра сектора, на котором были повреждены сиденья, а также другое имущество стадиона, замглавы арены Федор Азев написал заявление в полицию.

Напомним, что после второго гола "Спартака" в начале второго тайма главный арбитр прервал встречу на несколько минут из-за дыма от зажженных файеров фанатами ЦСКА.