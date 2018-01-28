09:25 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Муса сегодня пройдет медосмотр в ЦСКА

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Нападающий "Лестера"  Ахмед Муса сегодня пройдет медосмотр перед переходом в ЦСКА, информирует The Telegraph. Форвард будет выступать за армейцев на правах аренды до конца текущего сезона.

Ожидается, что о возвращении 25-летнего форварда в московскую команду будет объявлено до 31 января, когда в Англии будет закрыто трансферное окно. Таким образом, если сделка будет оформлена в обозначенные сроки, армейцы успеют заявить Мусу для участия в Лиге Европы.

Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев он провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, завоевать национальный кубок и два Суперкубка страны. 

Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА? Отвечает агент // 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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ERROR17

Мое мнение,он конечно нужен в ЦСКА, но при той игре которая сейчас нужен не маленький нападающий а большой.

09:34