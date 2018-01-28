СМИ: Муса сегодня пройдет медосмотр в ЦСКА

Нападающий "Лестера" Ахмед Муса сегодня пройдет медосмотр перед переходом в ЦСКА, информирует The Telegraph. Форвард будет выступать за армейцев на правах аренды до конца текущего сезона.

Ожидается, что о возвращении 25-летнего форварда в московскую команду будет объявлено до 31 января, когда в Англии будет закрыто трансферное окно. Таким образом, если сделка будет оформлена в обозначенные сроки, армейцы успеют заявить Мусу для участия в Лиге Европы.

Напомним, нигериец уже выступал за ЦСКА с 2012 по 2016 год. В составе армейцев он провел во всех турнирах 157 матчей, забив 56 мячей. За это время он помог команде завоевать три титула чемпиона России, завоевать национальный кубок и два Суперкубка страны.

Муса на следующей неделе перейдет в ЦСКА? Отвечает агент //

Таблица трансферов РФПЛ