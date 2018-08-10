СМИ: "Милан" нацелился на Квинси Промеса

"Милан" заинтересован в приобретении нападающего "Спартака" Квинси Промеса, информирует сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что итальянский клуб контактировал с агентами 26-летнего голландца, однако пока не выходил на связь с руководством красно-белых по поводу трансфера.

"Милан" будет продолжать работать в этом направлении, чтобы Промес мог присоединится к "россонери" в следующем сезоне. Не исключается и вариант аренды футболиста с последующим выкупом. Напомним, что трансферная стоимость форварда составляет 25 миллионов евро.

​Ранее сообщалось об интересе к Промесу со стороны многих европейских клубов. Назывались "Интер", "Тоттенхэм", "Ньюкасл", "Саутгемптон", "Рома" и "Сампдория".

В прошлом сезоне Промес стал лучшим бомбардиром чемпионата России. На его счету 15 голов в 26 матчах лиги. Контракт 26-летнего Промеса с красно-белыми рассчитан до 30 июня 2021 года.