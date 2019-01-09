СМИ: "Милан" может перехватить Промеса у "Спартака"

Нападающий "Севильи" Квинси Промес может продолжить карьеру в "Милане". Как сообщает Sky Sport Italia, итальянский клуб сделал несколько запросов по поводу трансфера 27-летнего голландца.

По информации "СЭ", Промес может вернуться в "Спартак" уже через полгода после перехода в испанскую команду. Также "Севилья" рассматривает варианты его продажи в другие российские топ-клубы: "Локомотив", "Зенит" и "Краснодар".

На счету Промеса в составе "Севильи" 22 матча, 1 гол и 2 передачи. Его контракт заключен до конца сезона-2022/23.