СМИ: "Милан" и "Зенит" поспорят за нападающего "Порту"

"Зенит" заинтересован в приобретении нападающего "Порту" Андре Силвы, утверждает Record. На 21-летнего футболиста также претендует "Милан". Отступные за игрока составляют 60 миллионов евро, однако клубы рассчитывают на снижение суммы.

В минувшем сезоне Андре Силва провел 44 игры во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт форварда с "драконами" истекает летом 2021 года. Отметим, что Силва вызван в сборную Португалии на Кубок конфедераций-2017.