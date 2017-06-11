13:41 | ФУТБОЛ — РФПЛ

СМИ: "Милан" и "Зенит" поспорят за нападающего "Порту"

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"Зенит" заинтересован в приобретении нападающего "Порту" Андре Силвы, утверждает Record. На 21-летнего футболиста также претендует "Милан". Отступные за игрока составляют 60 миллионов евро, однако клубы рассчитывают на снижение суммы.

В минувшем сезоне Андре Силва провел 44 игры во всех турнирах, в которых забил 21 гол и сделал восемь результативных передач. Действующий контракт форварда с "драконами" истекает летом 2021 года. Отметим, что Силва вызван в сборную Португалии на Кубок конфедераций-2017.

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Millwall82

В футбольном менеджере вырастал в суперзвезду.

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