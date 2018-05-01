СМИ: Маротта проведет переговоры с Каррерой по поводу возможной замены Аллегри

Гендиректор "Ювентуса" Беппе Маротта рассматривает главного тренера "Спартака" Массимо Карреру в качестве возможного сменщика Массимилиано Аллегри, утверждает La Repubblica. По данным издания, Маротта намерен договорится с Каррерой, что он примет команду, если Аллегри решит покинуть команду.
Каррера защищал цвета "Ювентуса" в качестве футболиста, а с 2009 по 2014 год делал в клубе первые шаги в роли тренера, ассистируя Антонио Конте. "Спартак" он принял по ходу сезона-2016/17 и завоевал с ним титул чемпиона России.
Аллегри работает с "Ювентусом" с 2014 года и трижды подряд завоевывал титулы чемпиона и обладателя Кубка Италии.
rotor23
Только не это! Не нужен нам свиной тренер!
20:39
Бен Ричардс
Если Каррера из «Спартака» уйдёт в «Ювентус», то «Юве» выиграет,наконец, Лигу Чемпионов, а «Спартак» получит нового хорошего тренера и начнёт его готовить к победам в Еврокубках. Кто был бы сейчас Унаи Эмери, не пройди он стажировку в «Спартаке»?
20:21
Kot, kotoryi
Скриньте! Недалекое будущее: Глушаков и Комбаров играющие тренеры ФК "Спартак"
19:34
wasp00000
Руки прочь!!!!!!!!
19:10