18:45 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Маротта проведет переговоры с Каррерой по поводу возможной замены Аллегри

2012 год. Тренер "Ювентуса" Массимо КАРРЕРА. Фото AFP
2012 год. Тренер "Ювентуса" Массимо КАРРЕРА. Фото AFP
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Гендиректор "Ювентуса" Беппе Маротта рассматривает главного тренера "Спартака" Массимо Карреру в качестве возможного сменщика Массимилиано Аллегри, утверждает La Repubblica. По данным издания, Маротта намерен договорится с Каррерой, что он примет команду, если Аллегри решит покинуть команду.

Каррера защищал цвета "Ювентуса" в качестве футболиста, а с 2009 по 2014 год делал в клубе первые шаги в роли тренера, ассистируя Антонио Конте. "Спартак" он принял по ходу сезона-2016/17 и завоевал с ним титул чемпиона России.

Аллегри работает с "Ювентусом" с 2014 года и трижды подряд завоевывал титулы чемпиона и обладателя Кубка Италии.

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КОММЕНТАРИИ (3)
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rotor23

Только не это! Не нужен нам свиной тренер!

20:39

Бен Ричардс

Если Каррера из «Спартака» уйдёт в «Ювентус», то «Юве» выиграет,наконец, Лигу Чемпионов, а «Спартак» получит нового хорошего тренера и начнёт его готовить к победам в Еврокубках. Кто был бы сейчас Унаи Эмери, не пройди он стажировку в «Спартаке»?

20:21

Kot, kotoryi

Скриньте! Недалекое будущее: Глушаков и Комбаров играющие тренеры ФК "Спартак"

19:34

wasp00000

Руки прочь!!!!!!!!

19:10

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