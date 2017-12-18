16:42 18 декабря | Футбол — РФПЛ

СМИ: Марков может сменить "Тосно" на "Брагу"

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Агент нападающего "Тосно" Евгения Маркова Андрей Талаев сообщил о том, что его подопечный заинтересован в переходе в более сильные клубы. По его словам, в подписании контракта с форвардом заинтересован ряд команд среди которых есть "Брага".

– Женя хочет сделать шаг вперед с точки зрения спорта, перейти в команду уровнем выше "Тосно". В перспективе ему интереснее будет выступать в Европе, – приводит 78.ru слова Талаева. – Приоритет отдается тем клубам, где он сможет много играть.

На стадии интересов к нему несколько клубов, в том числе "Брага". Когда дело дойдет до официального предложения, вы узнаете в пресс-службе "Тосно".

Предполагается, что португальский клуб хочет выкупить игрока уже этой зимой. В прошедшем сезоне Марков провел за клуб из Ленинградской области 19 матчей, в которых отличился восемью забитыми мячами.

Дополнительная информация

https://78.ru/news/2017-12-18/lider_tosno_mozhet_pereiti_v_portugalskii_futbolnii_klub

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КОММЕНТАРИИ (10)
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Millwall82

зачем ему это? Чемпионат Португалии сейчас слаб.

19:29 18 декабря

Мишико5

в браге Крицюк здорово смотрелся Марков - езжай и побеждай!

19:12 18 декабря

okini

к сведению редактора и корректора СЭ: числительного "восьмью" не существует. Есть "восемью"

18:51 18 декабря

Mark Krass

В игре с ЦСКА он был нулем.Агент цену набивает. Второй сапогов.

18:02 18 декабря

Jean4

Марков может сменить Портвейн на Брагу!

17:23 18 декабря

Edmundo.Baldivieso

Сменить футбол на брагу никогда не поздно.

17:18 18 декабря

MMT

Португальцы покупают наших игроков только для того, чтобы спустя полгода-год загнать их российским же командам втридорога. Я б на месте Маркова 7 раз подумал бы с вариантом с португалами.

17:07 18 декабря

shpasic

а если не на Брагу, так уж на Балтику точно!

17:05 18 декабря

zenitoman

Если Маркова продадут, то Тосно точно в ФНЛ

16:59 18 декабря

П_о_в_а_р

СМИ: МАРКОВ МОЖЕТ СМЕНИТЬ "ТОСНО" НА "БРАГУ" ------------------------ Скоро сменю борщ на водку

16:57 18 декабря