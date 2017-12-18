СМИ: Марков может сменить "Тосно" на "Брагу"

Агент нападающего "Тосно" Евгения Маркова Андрей Талаев сообщил о том, что его подопечный заинтересован в переходе в более сильные клубы. По его словам, в подписании контракта с форвардом заинтересован ряд команд среди которых есть "Брага".

– Женя хочет сделать шаг вперед с точки зрения спорта, перейти в команду уровнем выше "Тосно". В перспективе ему интереснее будет выступать в Европе, – приводит 78.ru слова Талаева. – Приоритет отдается тем клубам, где он сможет много играть.

На стадии интересов к нему несколько клубов, в том числе "Брага". Когда дело дойдет до официального предложения, вы узнаете в пресс-службе "Тосно".

Предполагается, что португальский клуб хочет выкупить игрока уже этой зимой. В прошедшем сезоне Марков провел за клуб из Ленинградской области 19 матчей, в которых отличился восемью забитыми мячами.