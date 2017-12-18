Агент нападающего "Тосно" Евгения Маркова Андрей Талаев сообщил о том, что его подопечный заинтересован в переходе в более сильные клубы. По его словам, в подписании контракта с форвардом заинтересован ряд команд среди которых есть "Брага".
– Женя хочет сделать шаг вперед с точки зрения спорта, перейти в команду уровнем выше "Тосно". В перспективе ему интереснее будет выступать в Европе, – приводит 78.ru слова Талаева. – Приоритет отдается тем клубам, где он сможет много играть.
На стадии интересов к нему несколько клубов, в том числе "Брага". Когда дело дойдет до официального предложения, вы узнаете в пресс-службе "Тосно".
Предполагается, что португальский клуб хочет выкупить игрока уже этой зимой. В прошедшем сезоне Марков провел за клуб из Ленинградской области 19 матчей, в которых отличился восемью забитыми мячами.
Дополнительная информация
https://78.ru/news/2017-12-18/lider_tosno_mozhet_pereiti_v_portugalskii_futbolnii_klub
Millwall82
зачем ему это? Чемпионат Португалии сейчас слаб.
19:29 18 декабря
Мишико5
в браге Крицюк здорово смотрелся Марков - езжай и побеждай!
19:12 18 декабря
okini
к сведению редактора и корректора СЭ: числительного "восьмью" не существует. Есть "восемью"
18:51 18 декабря
Mark Krass
В игре с ЦСКА он был нулем.Агент цену набивает. Второй сапогов.
18:02 18 декабря
Jean4
Марков может сменить Портвейн на Брагу!
17:23 18 декабря
Edmundo.Baldivieso
Сменить футбол на брагу никогда не поздно.
17:18 18 декабря
MMT
Португальцы покупают наших игроков только для того, чтобы спустя полгода-год загнать их российским же командам втридорога. Я б на месте Маркова 7 раз подумал бы с вариантом с португалами.
17:07 18 декабря
shpasic
а если не на Брагу, так уж на Балтику точно!
17:05 18 декабря
zenitoman
Если Маркова продадут, то Тосно точно в ФНЛ
16:59 18 декабря
П_о_в_а_р
СМИ: МАРКОВ МОЖЕТ СМЕНИТЬ "ТОСНО" НА "БРАГУ" ------------------------ Скоро сменю борщ на водку
16:57 18 декабря