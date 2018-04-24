СМИ: Манчини поспорит с Каррерой за пост тренера "Ювентуса"

Руководство "Ювентуса" рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера на случай того, если Массимилиано Аллегри покинет клуб из Турина, сообщает Tuttosport. По информации источника, "старая синьора" рассчитывает, что специалист останется работать в команде.
В число претендентов входит главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что он может возглавить сборную Италии. Сегодня, 24 апреля, Corriere dello Sport сообщила, что Итальянская федерация футбола близка к назначению на этот пост экс-тренера "Баварии" Карло Анчелотти.
Также потенциальными сменщиками Аллегри в "Ювентусе" называются главный тренер "Спартака" Массимо Каррера и наставник "Лацио" Симоне Индзаги. Кроме того, туринцы продолжают следить за ситуацией вокруг рулевого "Реала" Зинедина Зидана. Существует и вероятность того, что после чемпионата мира-2018 в клуб из Турин может вернуться главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, возглавлявший "Ювентус" с 2006 по 2007 год.
- Реал (Футбол)
- Зенит СПб
- Ювентус
- Спартак (футбол)
- Лацио
- Роберто Манчини
- Бавария
- Карло Анчелотти
- Зинедин Зидан
- Массимилиано Аллегри
- Дидье Дешам
- Сборная Италии (Футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Симоне Индзаги
- Массимо Каррера
mrleff
Могут не знать болельщики, это да. Специалисты, конечно, в курсе всего во всех чемпионатах.
15:14
Ботаникум
Я - за Дешама! Он в "Юве" капитанил, характер бойцовский. С Манчини пусть Лёша-Газпрём цацкается под вопли ГСО!!!!!
14:58
Sage
Masson, ты дурак или или до сих пор завидуешь чемпионству ? 1. зайди в таблицу коэффициентов и отыщи там Потльшу. Да, любой чемпионат за пределами топ 5 не интересен в Европе, но все же сравнение не уместно. 2.Спартак хоть с переменным успехом, Спартак победой над Севильей и ничьей с Ливерпулем обратил на себя внимание, тем более итальянцев. 3. Каррера для Юве свой, тем более с ним связана последняя веха - победа в ЛЧ. Естественно он будет входить в список потенциальных тренеров именно Юве, но скорее всего на перспективу или на случай если не договорятся с остальными. А вот, что здесь делает Манчини, бесталантливый и бесперспективный тренер, не имеющий прошлого Ювентусом - большая глупость.
14:36
biggp1
почему не романцев?
14:32
masson
Не знаю как там с Манчини, но на счет Кареры....Представляю как будут ржать в Италии фаны Юве, если прочитают и переведут это заметку)) Кареру там никто не воспринимает как серьезного тренера. Наш чемпионат в Италии вообще не интересен, там и названия наших команд далеко не все болелы знают. Прошлогодний "триумф" Массимо на его родине остался по большому счету не заметен. "Успех" макаронника с поросятами вполне сравним с успехом Черчесова в Польше. На вскидку кто-нибудь быстро назовет 5-6 команд из польского чемпионата, и на каком месте сейчас находится та самая Легия? Вот-вот...такое же отношение итальянцев и к нашему чемпионату...
14:03
Разбанен досрочно
в списке не хватает бышовца и романцева. ну и еще можно добавить билялетдинова и Непомнящего. глаза разбегаются.
13:46
rusfed 2.0
Манчини нарасхват
13:40
karlikf1
На понижение идут, оба )))
13:35