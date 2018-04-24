СМИ: Манчини поспорит с Каррерой за пост тренера "Ювентуса"

Руководство "Ювентуса" рассматривает пять кандидатов на пост главного тренера на случай того, если Массимилиано Аллегри покинет клуб из Турина, сообщает Tuttosport. По информации источника, "старая синьора" рассчитывает, что специалист останется работать в команде.

В число претендентов входит главный тренер "Зенита" Роберто Манчини. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что он может возглавить сборную Италии. Сегодня, 24 апреля, Corriere dello Sport сообщила, что Итальянская федерация футбола близка к назначению на этот пост экс-тренера "Баварии" Карло Анчелотти.

Также потенциальными сменщиками Аллегри в "Ювентусе" называются главный тренер "Спартака" Массимо Каррера и наставник "Лацио" Симоне Индзаги. Кроме того, туринцы продолжают следить за ситуацией вокруг рулевого "Реала" Зинедина Зидана. Существует и вероятность того, что после чемпионата мира-2018 в клуб из Турин может вернуться главный тренер сборной Франции Дидье Дешам, возглавлявший "Ювентус" с 2006 по 2007 год.