СМИ: Манчини готов отпустить Йовановича в "Бордо"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини готов отпустить защитника Вукашина Йовановича в "Бордо", сообщает Mozzartsport. В прошедшем сезоне 21-летний серб выступал за французский клуб на правах аренды. За жирондинцев он провел девять матчей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Бордо" этим летом собирается выкупить права на футболиста. Сам Йованович изъявил желание остаться во Франции.