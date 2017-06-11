СМИ: Манчини готов отпустить Йовановича в "Бордо"

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини готов отпустить защитника Вукашина Йовановича в "Бордо", сообщает Mozzartsport. В прошедшем сезоне 21-летний серб выступал за французский клуб на правах аренды. За жирондинцев он провел девять матчей.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что "Бордо" этим летом собирается выкупить права на футболиста. Сам Йованович изъявил желание остаться во Франции.
Доктор Хряк
И неустойку в 10 евролямов из пенсий бабушек! Газпром- щедрая душа за счёт пенсионеров, не правда ли Дмитрий Анатольич. Или опять скажешь, Типа вы там в натуре держитесь)))
17:24