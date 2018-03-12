14:33 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Маммана пропустит от шести до восьми месяцев и не сыграет на чемпионате мира-2018

1

Защитник "Зенита" Эмануэль Маммана получил разрыв крестообразных связок колена, утверждает Mdzol. По данным источника, 22-летний аргентинец пропустит от шести до восьми месяцев и не сможет восстановиться к чемпионату мира-2018.

Напомним, Маммана получил травму 11 марта в начале встречи 22-го тура чемпионата России с "Ростовом" (0:0). Он неудачно приземлился на ногу после борьбы за верховой мяч и покинул поле лишь на носилках.

1
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

Дядька

Скорейшего выздоровления Эмануэлю! Надо запретить играть на таких полях, как в Ростове. Уж лучше синтетика.

15:47

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!