11:50 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Максимович перейдет в "Спартак" на этой неделе

Никола МАКСИМОВИЧ. Фото AFP
Никола МАКСИМОВИЧ. Фото AFP
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Защитник "Наполи" Никола Максимович может стать игроком "Спартака" уже на этой неделе, утверждает Calcionapoli24.it. Ранее сообщалось, что красно-белые – главный претендент на подписание контракта с 26-летним сербом. Клубы продолжают переговоры о трансфере футболиста. "Спартаковцы" намерены арендовать Максимовича с правом выкупа.

 
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Ранее сообщалось, что "Наполи" готов отдать футболиста в аренду, но без права выкупа. Итальянцы полагают, что цена на игрока после предстоящего чемпионата мира-2018 может заметно возрасти, поэтому клуб хочет сохранить его в своих рядах.

Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). В этом сезоне 26-летний защитник принял участие в четыре матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу". Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.
 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Несвин

Перейдет, не перейдет. Подписали, не подписали. Согласился, не согласился.... Всё как обычно в Пищевике.

15:56

serzheo

Шо, и даже на пляж бразильянский не поедут?

14:04

Kot, kotoryi

как с писаной торбой. надоели уже!

13:53

Don

Дырявый рейтуз, фк "болото" не даст соврать - 100 лямов, 100 лямов))) Позорище, и ещё после таких трат имеют совесть что-либо обсуждать про других) Хотя что взять с покорителей Асмаралов)))

12:53

Гаттузо Крут!!!!!!#!

...и займет достойное место рядом с Пипетковичем! у-ха-ха ////Да никуда он не перейдет за просто так. 20 ломтей готовьте поросяты. Пини Захави не даст соврать.

12:05