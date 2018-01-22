СМИ: Максимович перейдет в "Спартак" на этой неделе

Защитник "Наполи" Никола Максимович может стать игроком "Спартака" уже на этой неделе, утверждает Calcionapoli24.it. Ранее сообщалось, что красно-белые – главный претендент на подписание контракта с 26-летним сербом. Клубы продолжают переговоры о трансфере футболиста. "Спартаковцы" намерены арендовать Максимовича с правом выкупа.
Ранее сообщалось, что "Наполи" готов отдать футболиста в аренду, но без права выкупа. Итальянцы полагают, что цена на игрока после предстоящего чемпионата мира-2018 может заметно возрасти, поэтому клуб хочет сохранить его в своих рядах.
Максимович выступает за "Наполи" с 2016 года (сезон-2016/17 – на правах аренды). В этом сезоне 26-летний защитник принял участие в четыре матчах, не отметившись результативными действиями. До перехода в клуб из Неаполя игрок обороны выступал за "Торино", "Црвену Звезду" и "Слободу". Максимович привлекается к играх за сборную Сербии с 2012 года. В 2017 году он провел в составе национальной команды 3 матча, получив 1 желтую и 1 красную карточки.
Несвин
Перейдет, не перейдет. Подписали, не подписали. Согласился, не согласился.... Всё как обычно в Пищевике.
15:56
serzheo
Шо, и даже на пляж бразильянский не поедут?
14:04
Kot, kotoryi
как с писаной торбой. надоели уже!
13:53
Don
Дырявый рейтуз, фк "болото" не даст соврать - 100 лямов, 100 лямов))) Позорище, и ещё после таких трат имеют совесть что-либо обсуждать про других) Хотя что взять с покорителей Асмаралов)))
12:53
Гаттузо Крут!!!!!!#!
...и займет достойное место рядом с Пипетковичем! у-ха-ха ////Да никуда он не перейдет за просто так. 20 ломтей готовьте поросяты. Пини Захави не даст соврать.
12:05