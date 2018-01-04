СМИ: М`Вила дал согласие на переход в "Сент-Этьен"

Полузащитник "Рубина" Янн М`Вила в ближайшее время может перейти в "Сент-Этьен", сообщает RMS. По информации источника, 27-летний игрок согласовал условия личного контракта с французским клубом. Хавбек достанется "зеленым" бесплатно.

Также отмечается, что футболист не получал зарплату в "Рубине" на протяжении нескольких месяцев. Ранее он обратился в УЕФА с просьбой освободить его от контрактных обязательств с казанским клубом.

Напомним, что в текущем сезоне на клубном уровне во всех турнирах М`Вила провел 20 матчей и забил два гола.

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