СМИ: Ляич перейдет в "Бешикташ" вместо "Спартака"

Полузащитник "Торино" Адем Ляич близок к переходу в "Бешикташ". Как утверждает Tuttomercatoweb, турки могут объявить о годовой аренде 26-летнего игрока в ближайшие часы.

Ранее сообщалось, что на Ляича претендует "Спартак".

В прошлом сезоне игрок провел в серии А 27 матчей, забил 6 голов и сделал 10 результативных передач. На чемпионате мира-2018 он сыграл в 3 встречах.

Российская премьер-лига: турнирная таблица премьер-лиги, календарь и результаты матчей, расписание по турам // Таблица переходов РПЛ