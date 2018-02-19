СМИ: Ляич может перейти в "Спартак" за 7-8 миллионов евро

"Спартак" все еще может приобрести нападающего "Торино" Адема Ляича, сообщает Gazzetta Di Parma. Отмечается, что руководство итальянского клуба разочаровано формой форварда и рассчитывает продать его. Сумма сделки может составить 7-8 миллионов евро.

Кроме России, у 26-летнего серба есть предложения из США и Китая. В этом сезоне в 17 матчах Ляич забил три гола и сделал пять голевых передач.