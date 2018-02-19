СМИ: Ляич может перейти в "Спартак" за 7-8 миллионов евро

"Спартак" все еще может приобрести нападающего "Торино" Адема Ляича, сообщает Gazzetta Di Parma. Отмечается, что руководство итальянского клуба разочаровано формой форварда и рассчитывает продать его. Сумма сделки может составить 7-8 миллионов евро.
Кроме России, у 26-летнего серба есть предложения из США и Китая. В этом сезоне в 17 матчах Ляич забил три гола и сделал пять голевых передач.
Очень плохой мальчик
Бред.У Спартака нападающих на два состава.
19:35
sven68
как болельщику спартака,мне стыдно за сранный менеджмент клуба
19:10
SpaMan
шо опять?
19:06
VentoR
Шо, опять?! (с)
17:49
Jean4
руководство итальянского клуба разочаровано формой форварда и рассчитывает продать его, только руководство Спартака еще об этом не знает.)
17:23
баламошка
Если подбирать всякие объедки за Торино, то сложно рассчитывать на что-то с Ливерпулем.
17:20
shpasic
и Вериссимо за шесть.
17:05