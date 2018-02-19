16:57 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Ляич может перейти в "Спартак" за 7-8 миллионов евро

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"Спартак" все еще может приобрести нападающего "Торино" Адема Ляича, сообщает Gazzetta Di Parma. Отмечается, что руководство итальянского клуба разочаровано формой форварда и рассчитывает продать его. Сумма сделки может составить 7-8 миллионов евро.

Кроме России, у 26-летнего серба есть предложения из США и Китая. В этом сезоне в 17 матчах Ляич забил три гола и сделал пять голевых передач.

 
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КОММЕНТАРИИ (7)
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Очень плохой мальчик

Бред.У Спартака нападающих на два состава.

19:35

sven68

как болельщику спартака,мне стыдно за сранный менеджмент клуба

19:10

SpaMan

шо опять?

19:06

VentoR

Шо, опять?! (с)

17:49

Jean4

руководство итальянского клуба разочаровано формой форварда и рассчитывает продать его, только руководство Спартака еще об этом не знает.)

17:23

баламошка

Если подбирать всякие объедки за Торино, то сложно рассчитывать на что-то с Ливерпулем.

17:20

shpasic

и Вериссимо за шесть.

17:05

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