СМИ: "Луиз Адриану хочет вернуться в "Интернасьонал"

Нападающий московского "Спартака" Луиз Адриану выразил желание вернуться в Бразилию. Сообщается, что у него есть вариант с "Интернасьоналом". Об этом информирует издание "Globoesport".

Вариант с арендой игрока рассматривается в качестве основного, так как контракт Луиуа Адриану с красно-белыми действует до 30 июня 2020 года, и, в случае покупки, "Интеру" придется расстаться с солидной суммой денег. "Интернасьонал" является родной командой для форварда, в ней он начинал свою игровую карьеру.

В текущем сезоне Луиз Адриану провел в составе "Спартака" 18 матчей, на его счету 4 забитых мяча.