СМИ: Луиз Адриану договорился о переходе в "Галатасарай"

Нападающий "Спартака" Луиз Адриану может продолжить карьеру в "Галатасарае". Как сообщает HaberTurk, турецкий клуб уже договорился об условиях контракта с 31-летним бразильцем и ведет переговоры со "Спартаком" по трансферу. Предполагается, что сумма сделки составит 4 миллиона евро, а самому игроку предложат контракт на 3,5 года. Его действующее соглашение со "Спартаком" рассчитано на полтора года.

Напомним, что экс-игрок "Шахтера" и "Милана" перешел в "Спартак" в 2017 году. На его счету 63 матча за красно-белых, в которых он забил 21 мяч.