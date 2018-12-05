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СМИ: Луиз Адриану договорился о переходе в "Галатасарай"

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Нападающий "Спартака"  Луиз Адриану может продолжить карьеру в "Галатасарае". Как сообщает HaberTurk, турецкий клуб уже договорился об условиях контракта с 31-летним бразильцем и ведет переговоры со "Спартаком" по трансферу. Предполагается, что сумма сделки составит 4 миллиона евро, а самому игроку предложат контракт на 3,5 года. Его действующее соглашение со "Спартаком" рассчитано на полтора года.

Напомним, что экс-игрок "Шахтера" и "Милана" перешел в "Спартак" в 2017 году. На его счету 63 матча за красно-белых, в которых он забил 21 мяч.

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