СМИ: Луческу возглавил сборную Турции, чтобы получить неустойку от "Зенита"

Новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу принял решение возглавить национальную команду, чтобы получить неустойку от "Зенита", утверждает Fanatik.ro. Предполагается, что сине-бело-голубые после расторжения контракта договорились о том, что специалист получит 2,5 миллиона евро, если не будет тренировать какой-либо клуб до конца 2017 года.

В связи с этим "Галатасарай" предлагал 72-летнему румыну занять пост технического директора, после чего бы он с истечением требуемого времени стал главным тренером стамбульцев. Однако Луческу не согласился на этот шаг.

Напомним, что он возглавил "Зенит" в 2016 году, подписав контракт по схеме "2+1". Но по окончании минувшего сезона на должности главного тренера Луческу заменил Роберто Манчини.