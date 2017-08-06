13:30 6 августа | Футбол — РФПЛ

СМИ: Луческу возглавил сборную Турции, чтобы получить неустойку от "Зенита"

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Новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу принял решение возглавить национальную команду, чтобы получить неустойку от "Зенита", утверждает Fanatik.ro. Предполагается, что сине-бело-голубые после расторжения контракта договорились о том, что специалист получит 2,5 миллиона евро, если не будет тренировать какой-либо клуб до конца 2017 года.

В связи с этим "Галатасарай" предлагал 72-летнему румыну занять пост технического директора, после чего бы он с истечением требуемого времени стал главным тренером стамбульцев. Однако Луческу не согласился на этот шаг.

Напомним, что он возглавил "Зенит" в 2016 году, подписав контракт по схеме "2+1". Но по окончании минувшего сезона на должности главного тренера Луческу заменил Роберто Манчини.

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КОММЕНТАРИИ (9)
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Андрей Палыч 1979

Полный бред.Человек пока не работает в новой команде,получил неустойку.Как начинает работать в любой другой команде,он получает зарплату от нового работадателя.Так и ван Галл был уволен с Баварии и не работал 2 года,т.к. качнул жирную неустойку.А по истечении двух лет он стал тренером.

17:34 6 августа

Гетеродин

Во-первых, он неустойку уже получил - читай интервью в СЭ. Во-вторых, зачем Зениту такое условие? Тренирует Луческу клуб или не тренирует - какая Зениту разница?

17:29 6 августа

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

выдайте ему компенсацию Цалаговым и Эрнани. считай еще и наварится пенсионер.

15:42 6 августа

Thergothon

ниче, затянем пояса - поможем Газпрому. Скоро ему будет еще сложнее.

15:22 6 августа

zoolord

Цыган молодец, обул бомжей лазурных.

14:50 6 августа

Вгыгел

маленькие радости луческу

13:52 6 августа

Loshadka_bah

Связано тем, что возгдавив клуб, неустойки бы не было, а про сборную там видимо не было речи... хитрющий цыган)

13:39 6 августа

Millwall82

Что сборная, что клуб.....Договоры одни и те же.

13:36 6 августа

Millwall82

А как неустойка и сб. Турции связана? Что ему в сб. Турции совсем платить не будут?

13:35 6 августа