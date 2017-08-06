СМИ: Луческу возглавил сборную Турции, чтобы получить неустойку от "Зенита"

Новый главный тренер сборной Турции Мирча Луческу принял решение возглавить национальную команду, чтобы получить неустойку от "Зенита", утверждает Fanatik.ro. Предполагается, что сине-бело-голубые после расторжения контракта договорились о том, что специалист получит 2,5 миллиона евро, если не будет тренировать какой-либо клуб до конца 2017 года.
В связи с этим "Галатасарай" предлагал 72-летнему румыну занять пост технического директора, после чего бы он с истечением требуемого времени стал главным тренером стамбульцев. Однако Луческу не согласился на этот шаг.
Напомним, что он возглавил "Зенит" в 2016 году, подписав контракт по схеме "2+1". Но по окончании минувшего сезона на должности главного тренера Луческу заменил Роберто Манчини.
Андрей Палыч 1979
Полный бред.Человек пока не работает в новой команде,получил неустойку.Как начинает работать в любой другой команде,он получает зарплату от нового работадателя.Так и ван Галл был уволен с Баварии и не работал 2 года,т.к. качнул жирную неустойку.А по истечении двух лет он стал тренером.
17:34 6 августа
Гетеродин
Во-первых, он неустойку уже получил - читай интервью в СЭ. Во-вторых, зачем Зениту такое условие? Тренирует Луческу клуб или не тренирует - какая Зениту разница?
17:29 6 августа
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
выдайте ему компенсацию Цалаговым и Эрнани. считай еще и наварится пенсионер.
15:42 6 августа
Thergothon
ниче, затянем пояса - поможем Газпрому. Скоро ему будет еще сложнее.
15:22 6 августа
zoolord
Цыган молодец, обул бомжей лазурных.
14:50 6 августа
Вгыгел
маленькие радости луческу
13:52 6 августа
Loshadka_bah
Связано тем, что возгдавив клуб, неустойки бы не было, а про сборную там видимо не было речи... хитрющий цыган)
13:39 6 августа
Millwall82
Что сборная, что клуб.....Договоры одни и те же.
13:36 6 августа
Millwall82
А как неустойка и сб. Турции связана? Что ему в сб. Турции совсем платить не будут?
13:35 6 августа