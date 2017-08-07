СМИ: "Локомотив" ведет переговоры с экс-форвардом "Краснодара"

Нападающий "Сьона" Мусса Конате находится в сфере интересов "Локомотива", утверждает ТАСС. Кроме того, отмечается, что железнодорожники рассматривают и других нападающих – Квинси Менига и Матео Кассьерра из "Аякса", а также Шейка Диабате из "Османлыспора".

– У "Локомотива" есть актуальный список возможных приобретений, – сообщает источник. – Среди интересных игроков есть Шейк Диабате, который прошлый сезон провел в "Метце". По нему ведутся переговоры. Другие перечисленные футболисты – это часть из актуального списка. По всем ведутся переговоры, "Локомотив" пока что только выбирает. Также клуб рассматривал форварда Люка Кастайньоса из "Спортинга", но он ушел в другую команду.

Напомним, что 24-летний Конате с 2012 по 2014 год выступал за "Краснодар".