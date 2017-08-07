17:29 7 августа | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Локомотив" ведет переговоры с экс-форвардом "Краснодара"

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Нападающий "Сьона" Мусса Конате находится в сфере интересов "Локомотива", утверждает ТАСС. Кроме того, отмечается, что железнодорожники рассматривают и других нападающих – Квинси Менига и Матео Кассьерра из "Аякса", а также Шейка Диабате из "Османлыспора".

– У "Локомотива" есть актуальный список возможных приобретений, – сообщает источник. – Среди интересных игроков есть Шейк Диабате, который прошлый сезон провел в "Метце". По нему ведутся переговоры. Другие перечисленные футболисты – это часть из актуального списка. По всем ведутся переговоры, "Локомотив" пока что только выбирает. Также клуб рассматривал форварда Люка Кастайньоса из "Спортинга", но он ушел в другую команду.

Напомним, что 24-летний Конате с 2012 по 2014 год выступал за "Краснодар".

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4467759

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Гелендваген Бердыева

Это тренд такой пошел, деньгами сорить, зачем своим давать, надо чужих кормить.

21:33 7 августа

m_v_g

Стесняюсь спросить, а Хенти уже ушел? И этот, югослав еще был ((

19:20 7 августа

terebun

А что свои воспитанники намного слабее этого...

18:24 7 августа