СМИ: "Локомотив" согласился продать Фернандеша в "Истанбул"

"Локомотив" принял предложение "Истанбул Башакшехир" по переходу полузащитника Мануэла Фернандеша, утверждает Fanatik. Руководство стамбульского клуба рассматривает Фернандеша в качестве замены бразильскому хавбеку Моссоро, который может уйти в "Бурсаспор".

Отмечается, что на следующей пройдут переговоры, чтобы уладить детали перехода. Сам Фернандеш уже договорился с турецким клубом об условиях личного контракта.

Контракт Фернандеша с "Локомотивом" истекает летом 2019 года. В этом сезоне португалец провел 15 матчей, в которых забил 3 гола и отдал 3 результативные передачи.