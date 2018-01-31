13:43 | Футбол — РФПЛ

СМИ: "Локомотив" отказался возвращать Эдера в "Лилль"

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"Лилль" хотел вернуть из аренды нападающего Эдера, выступающего за "Локомотив", сообщает L'Equipe. Однако железнодорожники отказались досрочно расторгнуть арендное соглашение. Контракт игрока с московским клубом рассчитан до конца сезона.

Ранее французскому клубу запретили регистрировать новичков из-за не предоставления финансовых гарантий лиге. Из-за этого руководство "Лилля" рассматривало возможность возвращения португальца. Отметим, в этом сезоне Эдер провел 9 матчей в чемпионате России, в которых забил 3 гола.

 
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КОММЕНТАРИИ (1)
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g2ta

ну и правильно!!!

16:06