СМИ: "Локомотив" интересуется нападающим "Зальцбурга" Мунасом Даббуром

Нападающий сборной Израиля и "Зальцбурга" Мунас Даббур находится в сфере интересов "Локомотива", сообщает портал One. Рыночная стоимость 25-летнего игрока может составить 15 миллионов евро.

Отмечается, что помимо железнодорожников, Даббуром интересуются "Севилья", "Реал", "Бетис" и киевское "Динамо".

Напомним, что в прошлом году представители игрока вели активные переговоры с ЦСКА, не увенчавшиеся успехом.

В текущем сезоне Даббур забил 12 голов в 18 матчах чемпионата Австрии, а также 5 мячей в 8 играх Лиги Европы. (Эли ШВИДЛЕР)