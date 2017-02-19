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СМИ: "Локомотив" готов заплатить за аренду защитника "Универсидада" 350 тысяч евро

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Защитник "Универсидад Католика" Гильермо Марипан может перейти в "Локомотив", сообщает ТАСС со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. За аренду чилийца железнодорожники готовы заплатить 350 тысяч евро. Красно-зеленые хотят, чтобы соглашение включало в себя пункт о праве выкупа, сумма которого составит 2,15 миллиона евро.

В текущем сезоне Марипан провел за "Универсидад" 15 матчей, в которых забил один гол. В составе клуба защитник дважды становился чемпионом Чили и один раз выигрывал Суперкубок страны. В январе текущего года чилиец дебютировал за национальную команду.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4036502

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