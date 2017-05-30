СМИ: "Лион" ищет замену Рыбусу, который перейдет в ЦСКА

"Лион" заинтересован в переходе левого защитника "Барселоны" Люки Диня, сообщает Spor.es. Французский клуб ищет футболиста на замену Мачею Рыбусу, который перейдет в ЦСКА.

"Лион" пытается снизить стоимость трансфера 23-летнего игрока сборной Франции, который перешел в каталонский клуб прошлым летом, но так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Интерес к Диню также проявляет "Интер".

Напомним, что Рыбус уже выступал в России за "Терек". Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опровергал слухи об интересе армейцев к 27-летнему поляку.