СМИ: "Лион" ищет замену Рыбусу, который перейдет в ЦСКА

"Лион" заинтересован в переходе левого защитника "Барселоны" Люки Диня, сообщает Spor.es. Французский клуб ищет футболиста на замену Мачею Рыбусу, который перейдет в ЦСКА.
"Лион" пытается снизить стоимость трансфера 23-летнего игрока сборной Франции, который перешел в каталонский клуб прошлым летом, но так и не сумел завоевать место в стартовом составе. Интерес к Диню также проявляет "Интер".
Напомним, что Рыбус уже выступал в России за "Терек". Ранее генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев опровергал слухи об интересе армейцев к 27-летнему поляку.
bond1951
и словно мухи тут и там бродят слухи по умам а беззубые старухи их разносят по домам....
14:46