СМИ: "Леванте" готов предложить Саму Гарсии долгосрочный контракт

"Леванте" готов предложить полузащитнику "Рубина" Саму Гарсии долгосрочный контракт, утверждает superdeporte.es. Как сообщалось ранее, 27-летний хавбек сам хочет вернуться в Испанию, однако трехлетний контракт с казанцами и большая сумма отступных мешают ему в поисках новой команды. Отмечалось, что испанец хочет разорвать контракт с российским клубом, чтобы стать свободным агентом. Кроме "Леванте" услугами Гарсии интересуется "Малага".

Гарсия перешел в казанский клуб из "Вильярреала" летом прошлого года. Вторую половину сезона он провел на правах аренды в "Леганесе". В "Рубине" он провел 13 матчей.