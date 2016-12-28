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СМИ: "Легия" заплатит за Енджейчика 1 миллион евро "Краснодару"

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Защитник "Краснодара" Артур Енджейчик в январе станет игроком варшавской "Легии", сообщает Przeglad Sportowy. Клубы смогли договориться от трансфере за 1 миллион евро. Контракт игрока с польским клубом будет рассчитан на четыре года.

- Я знаю Енджейчика на протяжении многих лет, - заявил главный тренер "Легии" Яцек Магера. - Он универсальный игрок, и у меня хорошее мнение об Артуре.

Енджейчик выступал в составе "Легии" с 2006 по 2013 год. Весной 2016 года играл за варшавцев на правах аренды, после чего вернулся в "Краснодар". В этом сезоне принял участие в 21 матче команды.

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