СМИ: Лаксальт примет решение по "Зениту" к пятнице

Хавбека "Дженоа" Диего Лаксальта до пятницы примет решение в отношении своего перехода в "Зенит", утверждает tuttonapoli.net. 25-летний уругваец хотел бы остаться в серии А, в частности его привлекает вариант с "Наполи". Однако от неаполитанского клуба пока нет конкретного предложения. Поэтому Лаксальт взял еще немного времени.

"Зенит" уже договорился с "Дженоа" по трансферу Лаксальта за 20 миллионов евро. Кроме того, как сообщалось ранее, на футболиста также претендуют "Кристал Пэлас", "Лацио" и "Интер".

В минувшем сезоне Лаксальт провел 32 матча в серии А, забил 3 гола и отдал 3 результативных передачи.