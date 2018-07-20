СМИ: Крыховяк на следующей неделе пройдет медосмотр в "Локомотиве"

Как утверждает в Твиттере журналист RMC Sport Лоик Танзи, полузащитник "ПСЖ" Гжежож Крыховяк в следующем сезоне действительно будет выступать за "Локомотив". Ранее сообщалось, что железнодорожники на год арендуют 28-летнего поляка, при этом французский клуб будет выплачивать часть зарплаты игроку.



- Если не произойдет ничего экстраординарного, то в следующем сезоне Крыховяк будет выступать за "Локомотив". На следующей неделе его ждет медосмотр, - сообщил Танзи.



Крыховяк в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Вест Бромвич", который в итоге вылетел из английской премьер-лиги. Он провел 27 матчей в чемпионате и сделал две результативные передачи.