СМИ: Крыховяк близок к переходу в "Локомотив" на правах аренды

Полузащитник "ПСЖ" Гжегож Крыховяк может стать игроком "Локомотива", сообщает Paris United. Если сделка состоится, чемпионы России возьмут игрока в аренду.

По данным издания, стороны согласовали основные условия трансфера и близки к тому, чтобы оформить сделку. По имеющейся информации, парижский клуб согласился выплачивать часть зарплаты игрока.

28-летний поляк в прошлом сезоне выступал на правах аренды за "Вест Бромвич", который в итоге вылетел из английской премьер-лиги. Он провел 27 матчей в чемпионате и сделал две результативные передачи.

Все о чемпионате России по футболу