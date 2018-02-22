13:01 22 февраля | Футбол — РФПЛ

СМИ: Кришито согласовал четырехлетний контракт с "Дженоа"

Доменико КРИШИТО. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Доменико КРИШИТО. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
12

Защитник "Зенита" Доменико Кришито согласовал условия личного контракта с "Дженоа", информирует Football Italia. Соглашение 31-летнего итальянца с клубом из Генуи будет рассчитано на четыре года.

Отмечается, что в договоре предусмотрен пункт, который гарантирует Кришито административную должность в клубе после завершения карьеры игрока. Зарплата футболиста составит 1,2 миллиона евро в год.

Напомним, контракт Кришито с "Зенитом" рассчитан до лета 2018 года. Игрок выступал за "Дженоа" на протяжении семи сезонов в промежуток с 2002 по 2011 год, после чего перешел в клуб из Санкт-Петербурга.

В этом сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 4 мяча, сделав 3 голевые передачи и получив 5 желтых карточек.

12
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (12)
Войти, чтобы оставить комментарий

gruzovik62

А когда Кришито уходит? Летом?

17:33 22 февраля

letmebetomorrow

наконец то, в последние два сезона от кришито больше вредя чем пользы.

16:22 22 февраля

Millwall82

Домой человек хочет, что непонятного? И так 7 лет в одной команде, для современного футбола это очень много. Хотя обидно что такие игроки покидают РФПЛ.

15:40 22 февраля

Митяй Антибомж

Последний толковый футболист покидает политпроект. И это прекрасно.

15:30 22 февраля

баламошка

Бабла срубил с российских бабушек несколько вагонов, каждые полгода угрожая свалить от бакланов и выбивая себе премиальные, а теперича решил попылить для удовольствия на родине.

15:26 22 февраля

эдпитер

Хороший игрок, но домой хочет. Надо поблагодарить и отпустить с хорошими воспоминаниями. В Тосно за это время Чернов набрал хорошую форму, набрался опыта, надо возвращать из аренды.

14:45 22 февраля

shpasic

Дженоа - вообще ни о чём, так, вынесли Интер в прошлом туре. а перед этим - Лацио в Риме.

14:19 22 февраля

ЗЗ+

Денис Федоров вот это совсем непонятно! отличная игра и отличная стата для защитника. может денег много просил?// Всяко не сильно больше 1,2 ляма, которые ему в Италии дали. Для Зенита такие зп - смех.

13:52 22 февраля

Денис Федоров

вот это совсем непонятно! отличная игра и отличная стата для защитника. может денег много просил?

13:49 22 февраля

serzheo

Последний из Магикан.

13:28 22 февраля

Ю.Ю.

maks55555 _____________ Ну, да. Аленичев, когда переходил в Спартак после побед в Еврокубках, тоже был его уровень.

13:20 22 февраля

maks55555

Вот именно, что в Дженоа, это говорит о нынешнем уровне игрока.

13:12 22 февраля

Олимпиада Live!
Олимпиада Live!