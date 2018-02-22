СМИ: Кришито согласовал четырехлетний контракт с "Дженоа"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито согласовал условия личного контракта с "Дженоа", информирует Football Italia. Соглашение 31-летнего итальянца с клубом из Генуи будет рассчитано на четыре года.

Отмечается, что в договоре предусмотрен пункт, который гарантирует Кришито административную должность в клубе после завершения карьеры игрока. Зарплата футболиста составит 1,2 миллиона евро в год.

Напомним, контракт Кришито с "Зенитом" рассчитан до лета 2018 года. Игрок выступал за "Дженоа" на протяжении семи сезонов в промежуток с 2002 по 2011 год, после чего перешел в клуб из Санкт-Петербурга.

В этом сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 4 мяча, сделав 3 голевые передачи и получив 5 желтых карточек.