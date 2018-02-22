СМИ: Кришито согласовал четырехлетний контракт с "Дженоа"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито согласовал условия личного контракта с "Дженоа", информирует Football Italia. Соглашение 31-летнего итальянца с клубом из Генуи будет рассчитано на четыре года.
Отмечается, что в договоре предусмотрен пункт, который гарантирует Кришито административную должность в клубе после завершения карьеры игрока. Зарплата футболиста составит 1,2 миллиона евро в год.
Напомним, контракт Кришито с "Зенитом" рассчитан до лета 2018 года. Игрок выступал за "Дженоа" на протяжении семи сезонов в промежуток с 2002 по 2011 год, после чего перешел в клуб из Санкт-Петербурга.
В этом сезоне он принял участие в 29 матчах во всех турнирах, забив 4 мяча, сделав 3 голевые передачи и получив 5 желтых карточек.
gruzovik62
А когда Кришито уходит? Летом?
17:33 22 февраля
letmebetomorrow
наконец то, в последние два сезона от кришито больше вредя чем пользы.
16:22 22 февраля
Millwall82
Домой человек хочет, что непонятного? И так 7 лет в одной команде, для современного футбола это очень много. Хотя обидно что такие игроки покидают РФПЛ.
15:40 22 февраля
Митяй Антибомж
Последний толковый футболист покидает политпроект. И это прекрасно.
15:30 22 февраля
баламошка
Бабла срубил с российских бабушек несколько вагонов, каждые полгода угрожая свалить от бакланов и выбивая себе премиальные, а теперича решил попылить для удовольствия на родине.
15:26 22 февраля
эдпитер
Хороший игрок, но домой хочет. Надо поблагодарить и отпустить с хорошими воспоминаниями. В Тосно за это время Чернов набрал хорошую форму, набрался опыта, надо возвращать из аренды.
14:45 22 февраля
shpasic
Дженоа - вообще ни о чём, так, вынесли Интер в прошлом туре. а перед этим - Лацио в Риме.
14:19 22 февраля
ЗЗ+
Денис Федоров вот это совсем непонятно! отличная игра и отличная стата для защитника. может денег много просил?// Всяко не сильно больше 1,2 ляма, которые ему в Италии дали. Для Зенита такие зп - смех.
13:52 22 февраля
Денис Федоров
вот это совсем непонятно! отличная игра и отличная стата для защитника. может денег много просил?
13:49 22 февраля
serzheo
Последний из Магикан.
13:28 22 февраля
Ю.Ю.
maks55555 _____________ Ну, да. Аленичев, когда переходил в Спартак после побед в Еврокубках, тоже был его уровень.
13:20 22 февраля
maks55555
Вот именно, что в Дженоа, это говорит о нынешнем уровне игрока.
13:12 22 февраля