СМИ: Кришито не продлит контракт с "Зенитом"

Защитник "Зенита" Доменико Кришито хочет покинуть клуб, утверждает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио. Отмечается, что футболист не будет продлевать контракт с питерцами, который истекает летом 2018 года.

Согласно источнику, Кришито намерен перейти в один из клубов чемпионата Италии и готов вступить в переговоры с другой командой уже в январе 2018 года. Ранее агент игрока Андреа Д'Амико сообщил о том, что его клиенту не поступало предложений о продлении контракта от "Зенита".

Напомним, что 30-летний футболист перешел в "Зенит" из "Дженоа" летом 2011 года. В текущем сезоне он провел 24 матча за петербуржцев" во всех турнирах и забил три гола.