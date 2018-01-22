СМИ: Кришито интересен клубу из ОАЭ

Клуб из ОАЭ заинтресован в приобретении защитника "Зенита" Доменико Кришито, информирует Calciomercato. Название клуба не уточняется.

Кроме того, издание сообщает об интересе к игроку обороны со стороны "Дженоа", который давно хочет вернуть воспитанника в клуб. По информации источника, возвращаться в Италию Кришито не намерен.