СМИ: "Краснодар" согласовал трансфер Олссона

Полузащитник АИК Кристоффер Олссон в скором времени станет игроком "Краснодара", сообщает Expressen. "Быки" заплатят за игрока около 4,5 миллионов евро.

Игрок ранее побывал в России, где прошел медицинское обследование. Олссон пока не подписал контракт, но это будет сделано в ближайшее время. Тогда же футболиста представят болельщикам "Краснодара".

Кристоффер является лучшим игроком последнего сезона чемпионата Швеции. Вместе с АИК он стал чемпионом, забив 5 мячей в 29-ти играх. Олссон выступает за команду с 2017 года.

Перед этим три сезона полузащитник отыграл за "Мидтьюллан", а с 2011 по 2014 год находился в системе лондонского "Арсенала". За основную команду "канониров" провел один матч - в Кубке английской лиги.