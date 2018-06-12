СМИ: "Краснодар" предложил за полузащитника сборной Колумбии Кинтеро 12 миллионов евро

Полузащитник "Порту" и сборной Колумбии Хуан Кинтеро может продолжить карьеру в "Краснодаре". Как утверждает Radio Continental, краснодарский клуб предложил за 25-летнего игрока 12 миллионов евро.



Хавбек намерен принять решение по продолжению карьеры после окончания чемпионата мира, где он выступит в составе национальной команды.

В прошлом сезоне Кинтеро на правах аренды выступал за "Ривер Плейт", проведя 13 матчей и забив 1 гол в чемпионате Аргентины.



Ранее сообщалось, что в услугах игрока заинтересован "Локомотив", а "Ривер Плейт" намерен выкупить права на игрока у "Порту" за 3,75 миллиона евро.



