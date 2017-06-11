СМИ: "Краснодар" предлагает Гранквисту 8 миллионов евро за два года

Мартин Далин, агент полузащитника "Краснодара" Андреаса Гранквиста, сообщил, что клуб до сих пор надеется подписать новый контракт с шведским игроком. По сведениям СМИ, "быки" предлагают хавбеку соглашение на два года с зарплатой в 4 миллилиона евро за сезон.

- Нет никакой драмы в этой ситуации, - приводит Expressen слова Далина. - Гранквист является одной из причин того, что "Краснодар" стал одним из топ-клубов России. Они хотят удержать игрока. Не могу вдаваться в подробности наших переговоров с клубом. Когда Андрес и его семья дадут ответ, я все вам расскажу.

Напомним, ранее Гранквист сообщил, что покинет клуб после сезона-2017/18, когда у него завершится контракт. В минувшем сезоне защитник провел в составе краснодарцев 43 матча во всех турнирах, забил три гола и сделал одну голевую передачу.