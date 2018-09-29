СМИ: "Краснодар" не отпустил 19-летнего полузащитника Мацукатова в "Удинезе"

"Удинезе" проявил интерес к полузащитнику "Краснодара" Алексу Мацукатову, сообщают итальянские СМИ.

По данным Сalciomercato.it, итальянский клуб хотел арендовать игрока за 500 тысяч евро. Также "Краснодару" предлагали 30 процентов от будущей перепродажи футболиста. Российский клуб отказался от такого предложения.

19-летний футболист в нынешнем сезоне выступает за "Краснодар-2". Он провел 10 матчей в "Олимп-Первенстве ФНЛ" и сделал один голевой пас.

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