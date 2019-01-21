СМИ: "Краснодар" хочет продлить контракт с Ари по схеме "1+1"

"Краснодар" намерен продлить контракт с нападающим клуба Ари, сообщают "Известия". Контракт форварда истекает летом этого года. По данным источника, клуб рассматривает вариант соглашения по схеме "1+1" (контракт на год с возможностью автоматического продления еще на год). 33-летний игрок же хочет контракт на более длительный срок.

– Все возможно, впереди еще серьезный процесс обсуждений, – сказал агент Ари Оливер Кабрера. – Ари – хороший игрок и интересен многими клубам. Не исключения и российские команды, особенно, когда у него есть паспорт РФ. Но, безусловно, в первую очередь мы будем договариваться с "Краснодаром", где он чувствует себя очень комфортно.

В нынешнем сезоне Ари провел 15 матчей, забил 8 голов и сделал 7 передач. Кроме того, уроженец Бразилии дебютировал в сборной России и провел в ее составе два матча - против Германии (0:3) и Швеции (0:2).

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