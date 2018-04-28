20:17 | Футбол — РФПЛ

СМИ: Комбаров начнет матч с "Амкаром" на скамейке запасных

3

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров не попадет в стартовый состав на матч 28-го тура РФПЛ против "Амкара". Ранее сообщалось, что игру из-за травм точно пропустят Денис Глушаков и Сердар Таски.

Матч "Амкар" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 29 апреля. Начало встречи – в 14.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.

Дополнительная информация

https://www.championat.com/football/news-3418731-glushakov-i-pilipchuk-ne-poleteli-so-spartakom-na-match-s-amkarom.html

3
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
Войти, чтобы оставить комментарий

waleriy

Правильно, ещё самедова и Фернандо с промесом на скамейку, ато они тоже под будку глушака заплясали.

20:30

HerculesKolya

Пошла жара!

20:24

kaop39

Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com

20:21

СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!
СПОРТ-ЭКСПРЕСС Live!