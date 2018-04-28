СМИ: Комбаров начнет матч с "Амкаром" на скамейке запасных

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров не попадет в стартовый состав на матч 28-го тура РФПЛ против "Амкара". Ранее сообщалось, что игру из-за травм точно пропустят Денис Глушаков и Сердар Таски.

Матч "Амкар" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 29 апреля. Начало встречи – в 14.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.