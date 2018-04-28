СМИ: Комбаров начнет матч с "Амкаром" на скамейке запасных

Защитник "Спартака" Дмитрий Комбаров не попадет в стартовый состав на матч 28-го тура РФПЛ против "Амкара". Ранее сообщалось, что игру из-за травм точно пропустят Денис Глушаков и Сердар Таски.
Матч "Амкар" – "Спартак" пройдет в воскресенье, 29 апреля. Начало встречи – в 14.00 (мск). "СЭ" проведет трансляцию игры.
Дополнительная информация
https://www.championat.com/football/news-3418731-glushakov-i-pilipchuk-ne-poleteli-so-spartakom-na-match-s-amkarom.html
waleriy
Правильно, ещё самедова и Фернандо с промесом на скамейку, ато они тоже под будку глушака заплясали.
20:30
HerculesKolya
Пошла жара!
20:24
kaop39
Случайно наткнулся на сайт с договорными матчами в футболе, не поверил что такое может быть, но решил проверить, уже несколько матчей зашло отлично, наверно единственный сайт с реальными договорняками. Сайт - 1einsider.com
20:21