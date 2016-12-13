СМИ: Кержакову грозит 15 суток за нарушение ПДД

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков проигнорировал судебное решение о лишении водительских прав и может получить серьезный штраф, сообщает "Фонтанка". С 14 сентября российскому футболисту запрещено садиться за руль транспортного средства, так как в августе он превысил предельно допустимую скорость на 70 км.
7 декабря, когда "Зенит" готовился к матчу Лиги Европы против АЗ, Кержаков был остановлен сотрудником ГИБДД на железнодорожном переезде "Белоостров". Выяснилось, что нападающий оставил водительские права у себя, хотя, по закону, должен был их сдать.
Теперь Кержакову грозит серьезное наказание – 15 суток ареста или 200 часов исправительных работ.
zega
После того, как Кержаков ногой пнул Диканя в лицо, он для всех стал крысой с поМойки, что и вновь подтверждают эти события.
21:50
740
прав лишен, а всё равно сел за руль.... зятька на галёры отправить как ш.мару.....
21:35
Tally51
Ну а чем он лучше в данное время нас. Сидеть на лавке в Зените каждый может. А если нас остановят ГАИ в подобной ситуации, мы, "смертные", рискуем большим, чем он!
21:29
Edward CSKA
Да ладно. Дадут штраф. Сутки дают конченным отморозкам. А так то прикольно было бы .....от звонка до звонка, я свой срок отсидел, отмотал по таёжным делянам ......- рассказывал бы в зените о блатной жизни и как по понятиям Лодыгина за косяки наказать ))))))
21:23
mironicus
так ему уже было вынесено наказание, а он опять сел за руль Сидел сижу и буду сидеть суток на 15 норм будет !!
21:08
eyeman
Читаем внимательно комменатарий от vsvtjo По данному виду административного правонарушения санкция такова: ШТРАФ в размере тридцати тысяч рублей, ЛИБО административный арест на срок до пятнадцати суток, ЛИБО обязательные работы на срок от ста до двухсот часов 20:32
21:05
Ботаникум
А разве ЗЯТЮ СЕНАТОРА в ЕРии законы писаны??? И куда катится мир, если в "Гондурации" "кержаковых" останавливают гайцы. И почему Сашок ехал без эскорта мигалок? Куда смотрит ГСО???
20:55
garry1980
serzheo На 70 км? Он 130 шел? Это всё? ))) По сравнению с нашими наркоманами и алкашами полная фигня. 20:46 _______ Ничего себе фигня! А если бы он на тот свет кого отправил, что бы тогда кричал? Нарушил - пусть отвечает. Лишение прав и 15 суток административки помогут ему понять, что он такой же гражданин, как и все, только богаче.
20:52
serzheo
На 70 км? Он 130 шел? Это всё? ))) По сравнению с нашими наркоманами и алкашами полная фигня.
20:46
Vittorio-049
нужно применять закон!!!! бьет ногами по мячу, ну и что??????? если нет, то грош цена законам!!!!
20:37
баламошка
Вологодского гаишника из Нашей Раши перевели в Питер? Красава! Наши косолапые "суперзвёзды" не знают меры.
20:36
ЮКИ
один хрен,каникулы!пусть разомнётся на уборке снега!
20:34
vsvtjo
По данному виду административного правонарушения санкция такова: штраф в размере тридцати тысяч рублей, ЛИБО административный арест на срок до пятнадцати суток, ЛИБО обязательные работы на срок от ста до двухсот часов
20:32
Реалист!
Интересно, чем все закончится? Вроде нормальный пацан и его понесло. Печально.
20:31
Ясен-Красен!
Вот вроде взрослый мужик уже... Опять скержаковил. )
20:27
Тот самый Зануда
Не перевелись ещё в России честные гаишники!А Сашке дельный совет - скорость нужно демонстрировать на футбольном поле,а не на дороге.
20:24
shpasic
200 часов строительный работ на Распил-Арене. воду вычерпывать. ладошками.
20:23
alexander507
Ай-яй-яй
20:12