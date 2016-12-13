СМИ: Кержакову грозит 15 суток за нарушение ПДД

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков проигнорировал судебное решение о лишении водительских прав и может получить серьезный штраф, сообщает "Фонтанка". С 14 сентября российскому футболисту запрещено садиться за руль транспортного средства, так как в августе он превысил предельно допустимую скорость на 70 км.

7 декабря, когда "Зенит" готовился к матчу Лиги Европы против АЗ, Кержаков был остановлен сотрудником ГИБДД на железнодорожном переезде "Белоостров". Выяснилось, что нападающий оставил водительские права у себя, хотя, по закону, должен был их сдать.

Теперь Кержакову грозит серьезное наказание – 15 суток ареста или 200 часов исправительных работ.