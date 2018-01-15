СМИ: Каррера отказался от предложений из ОАЭ ради "Спартака"

Главный тренер "Спартака"​ Массимо Каррера отказался от предложений из ОАЭ, сообщил "Известиям" источник из близкого окружения итальянца. 53-летнему специалисту был предложен контракт, который гораздо лучше его нынешнего договора в финансовом плане.

– Летом к кандидатуре Массимо Карреры проявляли конкретный интерес клубы из ОАЭ, – рассказал источник. – Ему предлагали серьезное улучшение финансовых условий контракта. Но Массимо сразу же ответил отказом, заявив, что пока не заинтересован в подобном развитии своей карьеры и уходе из "Спартака". Тем не менее клубы с Ближнего Востока по-прежнему питают интерес к итальянцу, но Каррера своей позиции не менял.