23:13 19 марта | Футбол — РФПЛ

СМИ: Карпин может стать спортивным директором "Реал Сосьедад"

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Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может стать новым спортивным директором "Реал Сосьедад", утверждает elgoldigital.com. В воскресенье с должности был отправлен в отставку Лоренсо Хуаррос, и руководство сан-себастьянского клуба в экстренном порядке ищет ему замену.

Карпин, ранее защищавший цвета "Реал Сосьедад" в качестве футболиста, входит в число трех кандидатов на пост спортивного директора. Помимо него, на должность претендует его бывший партнер по команде Иньиго Идиакес, а также Фран Гарагарса, спортивный директор "Эйбара".

Карпин защищал цвета "Реал Сосьедад" с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005-й. В сезоне-2004/05 он завершил карьеру футболиста в составе клуба из Сан-Себастьяна. В сезоне-2002/03 Карпин был одним из лидеров команды, которая долгое время лидировала в турнирной таблице чемпионата Испании за два тура до конца турнира, но уступила на финише мадридскому "Реалу"

"Ростов" Карпин возглавил этой зимой и провел с ним три матча чемпионата России, в которых набрал 2 очка (1:3 с "Краснодаром", 0:0 с "Зенитом", 2:2 с "Арсеналом"). У него уже есть опыт работы в Испании в качестве главного тренера "Мальорки" в сезоне-2014/15. Специалист был уволен по ходу первенства.

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КОММЕНТАРИИ (6)
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Sergey856

Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezshrafov.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!

02:54

igogohruhru

После этого Ростов станет дублем Реал Сосьедад. Для начала будет играть в Сегунде.

02:10

shpasic

Карпин возглавич Сосьедад, а Аленичев - Сассуоло.

01:39

6_Lesni4ij

Валера всегда предпочтёт работать тренером, чем управленцем. Это уже не раз проявлялось. Дело даже не в деньгах.

01:25

EvgV

Это они хотят наш Ростов дистабилизировать

01:15

приморец1988

Валераверим

01:10

баламошка

РФПЛ тогда станет всем безразлична.

23:52 19 марта

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