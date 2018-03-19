СМИ: Карпин может стать спортивным директором "Реал Сосьедад"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может стать новым спортивным директором "Реал Сосьедад", утверждает elgoldigital.com. В воскресенье с должности был отправлен в отставку Лоренсо Хуаррос, и руководство сан-себастьянского клуба в экстренном порядке ищет ему замену.

Карпин, ранее защищавший цвета "Реал Сосьедад" в качестве футболиста, входит в число трех кандидатов на пост спортивного директора. Помимо него, на должность претендует его бывший партнер по команде Иньиго Идиакес, а также Фран Гарагарса, спортивный директор "Эйбара".

Карпин защищал цвета "Реал Сосьедад" с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005-й. В сезоне-2004/05 он завершил карьеру футболиста в составе клуба из Сан-Себастьяна. В сезоне-2002/03 Карпин был одним из лидеров команды, которая долгое время лидировала в турнирной таблице чемпионата Испании за два тура до конца турнира, но уступила на финише мадридскому "Реалу".

"Ростов" Карпин возглавил этой зимой и провел с ним три матча чемпионата России, в которых набрал 2 очка (1:3 с "Краснодаром", 0:0 с "Зенитом", 2:2 с "Арсеналом"). У него уже есть опыт работы в Испании в качестве главного тренера "Мальорки" в сезоне-2014/15. Специалист был уволен по ходу первенства.