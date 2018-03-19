СМИ: Карпин может стать спортивным директором "Реал Сосьедад"

Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин может стать новым спортивным директором "Реал Сосьедад", утверждает elgoldigital.com. В воскресенье с должности был отправлен в отставку Лоренсо Хуаррос, и руководство сан-себастьянского клуба в экстренном порядке ищет ему замену.
Карпин, ранее защищавший цвета "Реал Сосьедад" в качестве футболиста, входит в число трех кандидатов на пост спортивного директора. Помимо него, на должность претендует его бывший партнер по команде Иньиго Идиакес, а также Фран Гарагарса, спортивный директор "Эйбара".
Карпин защищал цвета "Реал Сосьедад" с 1994 по 1996 год и с 2002 по 2005-й. В сезоне-2004/05 он завершил карьеру футболиста в составе клуба из Сан-Себастьяна. В сезоне-2002/03 Карпин был одним из лидеров команды, которая долгое время лидировала в турнирной таблице чемпионата Испании за два тура до конца турнира, но уступила на финише мадридскому "Реалу".
"Ростов" Карпин возглавил этой зимой и провел с ним три матча чемпионата России, в которых набрал 2 очка (1:3 с "Краснодаром", 0:0 с "Зенитом", 2:2 с "Арсеналом"). У него уже есть опыт работы в Испании в качестве главного тренера "Мальорки" в сезоне-2014/15. Специалист был уволен по ходу первенства.
- Реал (Футбол)
- Ростов
- Валерий Карпин
- Зенит СПб
- Мальорка (Футбол)
- Краснодар
- Арсенал Тула
- Реал Сосьедад
- Эйбар
Sergey856
Знаете, что за штрафы ГИБДД можно не платить? Точнее их можно избежать и это на 100% легально! Я наклеил себе такую вот штуку http://bezshrafov.blogspot.ru и мой номер теперь не видно гаишникам вообще! Вид номера не меняется, поэтому это законно!
02:54
igogohruhru
После этого Ростов станет дублем Реал Сосьедад. Для начала будет играть в Сегунде.
02:10
shpasic
Карпин возглавич Сосьедад, а Аленичев - Сассуоло.
01:39
6_Lesni4ij
Валера всегда предпочтёт работать тренером, чем управленцем. Это уже не раз проявлялось. Дело даже не в деньгах.
01:25
EvgV
Это они хотят наш Ростов дистабилизировать
01:15
приморец1988
Валераверим
01:10
баламошка
РФПЛ тогда станет всем безразлична.
23:52 19 марта