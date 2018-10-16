СМИ: Иванович в январе может сменить "Зенит" на "Барселону"

"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Зенита" Браниславу Ивановичу, сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, серб является одним из кандидатов на то, чтобы усилить защиту команды уже в январе. Из-за травм Самюэля Юмтити и Томаса Фермалена клуб вынужден искать альтернативу им.

Среди других кандидатов называют Джене Даконама из "Хетафе" и Унаи Нуньеса ("Атлетик").

34-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Зенит" во всех турнирах и сделал один результативный пас.

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