13:10 | Футбол — РПЛ

СМИ: Иванович в январе может сменить "Зенит" на "Барселону"

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"Барселона" проявляет интерес к защитнику "Зенита"  Браниславу Ивановичу, сообщают испанские СМИ.

По данным Mundo Deportivo, серб является одним из кандидатов на то, чтобы усилить защиту команды уже в январе. Из-за травм Самюэля Юмтити и Томаса Фермалена клуб вынужден искать альтернативу им.

Среди других кандидатов называют Джене Даконама из "Хетафе" и Унаи Нуньеса ("Атлетик").

34-летний футболист в текущем сезоне провел 16 матчей за "Зенит" во всех турнирах и сделал один результативный пас.

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Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/rfpl/

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