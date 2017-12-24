СМИ: исполком РФС 25 декабря рассмотрит переход на лимит "10+15"

Исполком РФС в понедельник рассмотрит предложение комитета профессионального футбола об изменении лимита на легионеров в российской премьер-лиге, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет комитета о деятельности за 2017 год. Сейчас в чемпионате России действует лимит "6+5" (не больше шести иностранцев на поле). Комитет предлагает изменить его на "10+15" (не больше 10 иностранцев в заявке), из которых шесть иностранцев допускаются для внесения в заявку без ограничений, а еще четверо могут быть заявлены дополнительно только в случае соответствия трем качественным критериям.

Согласно отчету, четыре иностранных футболиста могут быть заявлены за команду РФПЛ в случае, если они участвовали не менее чем в трех играх за основную или молодежную сборные своей страны за последние три года. Также легионеры должны были сыграть не менее 50 процентов матчей за свой клуб в предыдущем сезоне в чемпионате, входящем в топ-10 рейтинга

УЕФА на момент перехода. Кроме того, иностранцы должны принять участие не менее чем в в трех играх Лиги чемпионов или Лиги Европы, начиная с групповой стадии, за последние три года.

Легионеры, играющие в России на момент принятия новой конфигурации лимита, не попадают под ограничение качественных критериев, сообщается в документе. При этом к футболистам, имеющим гражданство какой-либо из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не должны применяться дополнительные ограничения, то есть они не должны попадать под понятие легионер.

Комитет профессионального футбола предлагает перейти на новую конфигурацию лимита в течение трех трансферных окон. Официальный комментарий представителей РФС на данный момент получить не удалось.

Исполком РФС, заседание которого состоится 25 декабря в Доме футбола, рассмотрит утверждение плана реализации в 2018 году стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года. Она предполагает утверждение ряд мер, который направлен на защиту доморощенных игроков. В их число входит и лимит на легионеров в российском футболе.

Нынешний лимит на легионеров действует с 2015 года.