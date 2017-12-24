СМИ: исполком РФС 25 декабря рассмотрит переход на лимит "10+15"

Исполком РФС в понедельник рассмотрит предложение комитета профессионального футбола об изменении лимита на легионеров в российской премьер-лиге, сообщает ТАСС со ссылкой на отчет комитета о деятельности за 2017 год. Сейчас в чемпионате России действует лимит "6+5" (не больше шести иностранцев на поле). Комитет предлагает изменить его на "10+15" (не больше 10 иностранцев в заявке), из которых шесть иностранцев допускаются для внесения в заявку без ограничений, а еще четверо могут быть заявлены дополнительно только в случае соответствия трем качественным критериям.
Согласно отчету, четыре иностранных футболиста могут быть заявлены за команду РФПЛ в случае, если они участвовали не менее чем в трех играх за основную или молодежную сборные своей страны за последние три года. Также легионеры должны были сыграть не менее 50 процентов матчей за свой клуб в предыдущем сезоне в чемпионате, входящем в топ-10 рейтинга
УЕФА на момент перехода. Кроме того, иностранцы должны принять участие не менее чем в в трех играх Лиги чемпионов или Лиги Европы, начиная с групповой стадии, за последние три года.
Легионеры, играющие в России на момент принятия новой конфигурации лимита, не попадают под ограничение качественных критериев, сообщается в документе. При этом к футболистам, имеющим гражданство какой-либо из стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), не должны применяться дополнительные ограничения, то есть они не должны попадать под понятие легионер.
Комитет профессионального футбола предлагает перейти на новую конфигурацию лимита в течение трех трансферных окон. Официальный комментарий представителей РФС на данный момент получить не удалось.
Исполком РФС, заседание которого состоится 25 декабря в Доме футбола, рассмотрит утверждение плана реализации в 2018 году стратегии развития футбола в РФ на период до 2030 года. Она предполагает утверждение ряд мер, который направлен на защиту доморощенных игроков. В их число входит и лимит на легионеров в российском футболе.
Нынешний лимит на легионеров действует с 2015 года.
ravilius777
Даёшь больше негров, не дадим Африке с голоду умереть
00:00
serzheo
Когда местные негры проиграли тамошним - их закидали камнями.
22:46 24 декабря
serzheo
Абсолютный вася - Газай - решил объеденить пять согазов африки и положил эту историю на бюджет. Бюджет положил на него и выставил балбесов в караул.
22:44 24 декабря
Бу-га-га!
"Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулеметами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мною, я сам с вами поеду."©
22:40 24 декабря
Гаттузо Крут!!!!!!#!
Для масаев будет отдельный лимит. Два масая будут считаться за одного не масая. Больше масаев хороших и разных! Скажем нет расизьму!(Повар)
22:39 24 декабря
serzheo
Из лужников полетела миска похлебки в голову негру - начались проблемы, у негров.
22:38 24 декабря
serzheo
Спартак вышел в финал Лиги Чемпионов. Масаи рвут и мечут, они пытаются отправить миску супа домой. Никто не знает как это будет. Масаи - затаились.
22:35 24 декабря
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Сначала Сибирь оттяпают, а уж потом и на ось налетим.
22:33 24 декабря
Thomas_Boy_
Бу-га-га! _________ Только Аллах лишает разума... Выходит, что Сам и есть Аллах. Впрочем, я догадывался. Но Сержа жаль. Искренний болельщик "Зенита". Таких нынче мало.
22:30 24 декабря
serzheo
Неет. Мамаяя промазал. Теперь ждем ответа луанды. Луанда идет впереееед, он обводит одного, второго, третьего, ииии бьееет - гооооолллл!!! Негры танцуют за мкадом, ураааа!!!
22:30 24 декабря
serzheo
Опять негры из Спартака промазали. Утырки . Ну ничего, еще впереди масаи из ЦСКА - мы ждем гола.
22:27 24 декабря
Thomas_Boy_
Но так-то вообще... Ведь я предупреждал. Я бил в колокола. Я старался объяснить людям: уйдет Виталий Леонтич - быть беде. Все развалится. Земля на небесную ось налетит. Не послушали меня. Ждите теперь Конца Света.
22:26 24 декабря
serzheo
Мы не знаем что случится. Сможет ли буахэнья попасть в ворота, ииии, ударрр, нет, негр опять махнул водки с ананасом.
22:24 24 декабря
Бу-га-га!
Thomas_Boy____ Это ему Сам моСк разрушил. Своим "едем/не едем".
22:24 24 декабря
Thomas_Boy_
Серж на клингонский перешел.
22:23 24 декабря
Бу-га-га!
Чтобы Сержа не попрекали расизмом и ксенофобией, он вычеркнул из списка масаев Халка и Рондона.
22:20 24 декабря
serzheo
Пока что выскочила кукучумка забунарей на центр нападения и пошла водой выши крыши. Нашенские бамбекулы с транубулами её тормазнули. Всё зависит от судьи с камерой на лбу. Весь Мир в ожидании.
22:20 24 декабря
Thomas_Boy_
serzheo _________ А до выборов сцыкотно? После выборов что для тебя изменится? Яйки выдадут в Кремле, чтобы негров забрасывать? Тебя, Серж, в Магадан отправят, чтобы ЧМ прошел без скандалов. Такие лютые пацанчики Власти сейчас не нужны. Нам надо ЧМ провести образцово-показательный, а ты мешаешь. Ты бы поаккуратнее, так могут и в пятиколонники записать.)))
22:17 24 декабря
serzheo
Мы пока не знаем хто из негров победит... Но мы будем изучать этот момент)))
22:15 24 декабря
Бу-га-га!
Сережа ждёт выборов в Рейхстаг. 1932-го года.
22:13 24 декабря
SpaMan
serzheo Пришли негры Спартак и ЦСКА - это дерби всея Руси)))) Мы теперь думаем - 100 рублей поставить или, ммм, или просто пофигу))) 22:11 --- Бохато живешь!! Цельных 100 рублей ставишь!
22:13 24 декабря
serzheo
Пришли негры Спартак и ЦСКА - это дерби всея Руси)))) Мы теперь думаем - 100 рублей поставить или, ммм, или просто пофигу)))
22:11 24 декабря
serzheo
Thomas_Boy____ Я ж сказал, после выборов. Или ты читать не умеешь?
22:09 24 декабря
Бу-га-га!
Хорошо, Абрам Петрович, который Ганнибал, Серёжу в СПб не застал... А то у евоного, Ганнибалова внука, были бы проблемы.
22:07 24 декабря
serzheo
Ну если не понравится, то по фигу)))
22:07 24 декабря
Thomas_Boy_
serzheo __________ Да, Серж... Мысль хорошая, истинно рабская. Ты меня не удивил. До серьезных-то людей, что действительно виноваты, ты свои яйки не дотащишь. Потому проще в африканцев кинуть. Но надеюсь, менты тебе за это по ухам знатно дадут.
22:06 24 декабря
serzheo
Нее. Это клево. Впускайте рабов в клетку. Мы даже будем ставки делать, рублев сто.
22:06 24 декабря
crazysun78
ну я так понял, подавляющее большинство клубов смогут заявить только 6 легионеров, которые без ограничений... а еще сейчас взгляд обратиться на страны ЕАЭС (армения, беларусия, казахстан, киргизия)
22:04 24 декабря
serzheo
Ничо страшного. Утырочных масаев мы будем заплевывать с балкона, что бы бегал быстро, раб.
22:02 24 декабря
Бу-га-га!
Сняли Мутко - пропала Сибирь...)))))
21:59 24 декабря