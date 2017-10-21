СМИ: игрок сборной Косово может перейти в "Ахмат"

Защитник "Скендербеу" Байрам Яшаница может в зимнее трансферное окно перейти в "Ахмат". По информации Panorama Sport, грозненцы предложили за 27-летнего игрока сборной Косово 400 тысяч долларов.
Данное предложение устроило "Скендербеу", поэтому Яшаница может оказаться в "Ахмате" уже в январе 2018 года. Футболист выступает за нынешний клуб с 2013 года. В прошедшем отборочном турнире чемпионата мира-2018 игрок принял участие в четырех матчах за сборную Косово.
Отмечается, что Яшаница был интересен другому российскому клубу - "Анжи".
Thomas_Boy_
Не нужен нам этот джигит.
15:49
Tribunal Z
А сборной Бурятии игрок не годится Ахмату? да, Косово может даже ещё раз в 5 меньше Бурятии)))
15:46
serzheo
Смех на палке, еще лимит отменить хотят.
15:44