15:13 | Футбол — РФПЛ

СМИ: игрок сборной Косово может перейти в "Ахмат"

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Защитник "Скендербеу" Байрам Яшаница может в зимнее трансферное окно перейти в "Ахмат". По информации Panorama Sport, грозненцы предложили за 27-летнего игрока сборной Косово 400 тысяч долларов. 

Данное предложение устроило "Скендербеу", поэтому Яшаница может оказаться в "Ахмате" уже в январе 2018 года. Футболист выступает за нынешний клуб с 2013 года. В прошедшем отборочном турнире чемпионата мира-2018 игрок принял участие в четырех матчах за сборную Косово.

Отмечается, что Яшаница был интересен другому российскому клубу - "Анжи".

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Thomas_Boy_

Не нужен нам этот джигит.

15:49

Tribunal Z

А сборной Бурятии игрок не годится Ахмату? да, Косово может даже ещё раз в 5 меньше Бурятии)))

15:46

serzheo

Смех на палке, еще лимит отменить хотят.

15:44