СМИ: игрок сборной Косово может перейти в "Ахмат"

Защитник "Скендербеу" Байрам Яшаница может в зимнее трансферное окно перейти в "Ахмат". По информации Panorama Sport, грозненцы предложили за 27-летнего игрока сборной Косово 400 тысяч долларов.

Данное предложение устроило "Скендербеу", поэтому Яшаница может оказаться в "Ахмате" уже в январе 2018 года. Футболист выступает за нынешний клуб с 2013 года. В прошедшем отборочном турнире чемпионата мира-2018 игрок принял участие в четырех матчах за сборную Косово.

Отмечается, что Яшаница был интересен другому российскому клубу - "Анжи".